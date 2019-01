Universitario analiza recurrir al TAS por fichaje de Christofer Gonzales en Sporting Cristal

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, criticó la negociación de Colo Colo con Sporting Cristal por el pase del volante peruano Christofer Gonzales.

Según la dirigencia del equipo peruano ellos tienen un 50 por ciento de los derechos económicos del jugador y advirtió que "en caso no haya acuerdo, acudiremos al TAS".

"Pienso que esta situación se debió considerar en el contrato que ahora firmaron Cristal y Colo Colo y si no lo hicieron pienso que no se actuó de la mejor manera. Nosotros todavía no hemos conversado con los directivos del club chileno pero, en caso no haya acuerdo, acudiremos al TAS, en donde se tiene que resolver este conflicto de intereses", expresó al medio Ovación.

"Existe un contrato en Universitario por la transferencia de Christofer Gonzales, en donde nos asiste la posibilidad de reclamar el 50 por ciento de los derechos económicos y, por tanto, haremos valer nuestra posición", aseguraron desde el club peruano.

Por parte del conjunto de Sporting Cristal comentaron que Colo Colo les dijo que el pase de "Canchita" les pertenecía en su totalidad a ellos.

"Colo Colo nos manifestó que el 100% de los derechos eran de ellos. Si Universitario de Deportes tiene algún convenio con ellos no nos corresponde", enfatizó Alfonso García Miró, gerente deportivo de Sporting Cristal.