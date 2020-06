Arrestaron a 15 personas por celebrar el cumpleaños de Lionel Messi

El pasado miércoles 24 de junio Lionel Messi cumplió 33 años y se festejó hasta en Bangladesh, más específicamente, en un bar ubicado en la ciudad fronteriza de Damurhuda, donde un grupo de hinchas locales se reunió para celebrar.

No obstante, no todo fue felicidad para los fanáticos, puesto 15 hombres de entre 17 y 32 años estaban comiendo una torta para conmemorar un nuevo natalicio del crack rosarino, cuando fueron interrumpidos por tropas y abogados que allanaron el local por no respetar las "reglas de distanciamiento social".

"Violaron nuestra orden de cierre", declaró el magistrado Firaz Hossain a la Agencia AFP.

Todos los participantes fueron multados con 100 taka (aproximadamente mil pesos).

Al establecimiento, en tanto, lo sancionaron con US$ 70, y Zahidul Alam, propietario de Old Town Coffee House, se excusó tras decir que "no podía simplemente enviarlos a casa, ya que estaban muy entusiasmados con el cumpleaños de Messi".

So 15 Messi Fan Boys Were Fined In Chuadanga District, 🇧🇩 For Celebrating Messis Birthday Defying Lockdown 😮



Not Acceptable, They Are Just Bunch Of Few Teens Celebrating Idols Birthday. Love For Argentina, #Messi, Football In Bangladesh Is Unreal. U Can't Find This Anywhere pic.twitter.com/2xxqnhAfeW