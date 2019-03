Campeón del mundo con Argentina criticó duramente la actitud de Messi en la selección

El ex jugador Leopoldo Jacinto Luque aseguró que "cuando tú quieres la camiseta de la selección, no renuncias nunca".

El ex jugador Leopoldo Jacinto Luque, campeón con Argentina en el Mundial de 1978, criticó duramente a Lionel Messi por su actitud en la selección.

El retirado futbolista aseguró en conversación con Radio Trinidad que "cuando tú quieres la camiseta de la selección, no renuncias nunca y tampoco te vas porque te duele el dedo gordo. Yo me quedo a muerte, porque es la selección y porque eres el mejor".

"Siempre tienes que estar. Yo me venía de donde sea para ponerme la camiseta de la selección. A mi se me murió un hermano durante el Mundial y seguí jugando porque siempre soñé y me preparé para eso", agregó.

El astro de FC Barcelona abandonó la concentración de la "albiceleste" tras la derrota ante Venezuela por una lesión y no estuvo en el último partido amistoso frente a Marruecos.