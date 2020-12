¿Cuántas recibirá Bravo? Regalarán cervezas a porteros a los que Messi le anotó en Barcelona

La marca de cerveza Budweiser sorprendió con una gran iniciativa y regalará una cerveza por cada gol de Lionel Messi en Barcelona, luego de romper el récord de máximo goleador de la historia en un solo club, con 644 tantos, superando al legendario Pelé.

Los receptores de esta curiosa iniciativa serán los porteros a los que la "pulga" le marcó, por lo que a cada uno se le enviará la misma cantidad de los goles que recibió del trasandino, en envases personalizados.

644 goals = 644 moments of Messi magic



And yes, we’ve created a custom bottle for every single goal to send to the keepers to toast their part in history.



Uno de los que recibirá una buena cantidad será el golero chileno Claudio Bravo, quien recibió nueve goles del rosarino en sus etapas en Real Sociedad, Manchester City y Real Betis, donde milita actualmente.

Bravo además recibió dos tantos más de Messi defendiendo la selección chilena, en las Clasificatorias rumbo a Brasil y rumbo a Rusia 2018, tantos que en todo caso no cuentan en esta lista.

Uno de los que ya recibió sus cervezas fue Gianluigi Buffon, correspondientes a los goles 514 y 515, lo que recibió con humor, según mostró en redes sociales: "Gracias por las cervezas. Lo tomaré como un cumplido. Tenemos grandes batallas a lo largo de los años. Felicitaciones por romper el récord de 644, Messi. Realmente es un logro increíble. Salud".

El esloveno Jan Oblak de Atlético de Madrid también posó con sus cervezas.

.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

644 goals. 644 custom beers. 160 goalkeepers.



Leo Messi delivers on the pitch. We deliver off the pitch.



A custom bottle for every goalkeeper.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/hfIwp4lmh3 — Budweiser Football (@budfootball) December 24, 2020