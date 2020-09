"Deja de darme patadas": Jugador de Nástic reveló áspero cruce con Messi el fin de semana

El español Javier Ribelles, volante de Gimástic de Tarragona, revelo un áspero diálogo que tuvo con el astro argentino Lionel Messi, en duelo amistoso que disputó su escuadra el pasado sábado ante FC Barcelona.

Ribelles confesó en el programa "El Chiringuito" que tras una férrea marca a la "Pulga" durante gran parte del partido, este reaccionó y le dijo: "¿Qué haces, boludo? Deja de darme patadas".

"Yo me quedé sorprendido y le respondí que es el mejor y le tengo que dar patadas para que no gire. Yo tenía claro que no podía girar Messi, porque sino estás complicadísimo", añadió el mediocampista de Nástic.

Este cruce se dio en el primer partido de pretemporada de Messi con los "culé", luego de su decisión de quedarse en el club, tras la negativa de los dirigentes por dejarlo partir.