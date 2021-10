Director deportivo de PSG: Messi ha pasado más tiempo con su selección que aquí

Lionel Messi no tuvo un gran partido en el triunfo de PSG sobre Lille en la liga francesa, sumado a algunos problemas físicos que lo mermaron durante el encuentro. Sobre ello, fue el director deportivo del club Leonardo el que hizo un llamativo análisis de la situación del argentino.

El gerente del cuadro parisino salió al paso de los comentarios que generó el nivel del trasandino y apuntó que: "¿Messi? Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Después viaja, tú vas, vienes. Y ahora tiene problemas musculares".

"Con Neymar es lo mismo, pero hoy hizo un gran partido. Lo han dado todo y lo mismo pasa con Di María. Han sido decisivos en esta victoria", fue el remate de Leonardo, que se presumió como un dardo contra la "Pulga".

De igual forma, el director planteó: "La única cosa que mo me gusta es la manera con la que se juzga, una manera de hablar y de criticar gratuitamente. Para Pochettino, para nuestros grandes jugadores, para los que arribaron este año. Y no entiendo por qué. Sé que no estamos tan bien, pero la manera no me gusta. Hay cosas que se pasan de límite".