El enigmático mensaje del hermano del dueño de PSG a Pochettino por reemplazar a Messi

Khalifa Bin Hamad Al Thani, hermano del dueño de París Saint-Germain, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales con una foto del entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien cambió a Lionel Messi el pasado domingo en el triunfo 2-1 sobre Olympique de Lyon en la liga francesa.

La situación ocurrió a los 75' cuando el DT mandó a la cancha al marroquí Achraf Hakimi y sacó al ex FC Barcelona, quien lo miró con sorpresa.

Fue así como Al Thani publicó en sus redes sociales: "Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes".

El mensaje tuvo una rápida repercusión y los fánaticos lo relacionaron con el paso anterior de Pochettino por Londres, cuando dirigió a Tottenham.

Revisa la publicación

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu