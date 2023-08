¿El heredero? Thiago Messi se integró a la cantera de Inter Miami

El hijo mayor del astro argentino Lionel Messi, Thiago, se integró a la cantera de Inter Miami, según anunció el club de la MLS en sus redes.

Thiago Messi, pese a sus 10 años, se sumará al equipo sub 12 y será parte del proyecto juvenil del conjunto de Florida, que está viviendo una revolución desde la llegada del capitán de la albiceleste.

El equipo Sub 12 de Inter Miami, competirá sólo de forma local en la Florida Academy League; mientras que las categorías mayores jugarán la liga juvenil MLS Next.

Antes de Inter Miami, Thiago integró "Barca Escola", el proyecto de Barcelona para niños entre 6 y 8 años.