Ex entrenador de FC Barcelona Ernesto Valverde: Es mejor que no se sepa la verdad sobre Messi

El ex entrenador de FC Barcelona Ernesto Valverde se refirió a su periodo al mando del equipo catalán y a la tirante relación que tuvo con el argentino Lionel Messi junto con otros "pesos pesados" del vestuario.

"No dudé cuando me llamaron", comentaba sobre su oportunidad en el Camp Nou. "Lo vi como una buena opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está...", añadía.

"Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad", dijo en diálogo con "El día de Mañana" de ETB.

Igualmente fue consultado si volvería a dirigir a un equipo, precisamente a Athletic de Bilbao, y sostuvo que "Supongo que sí. Eso sí, tendría que ser algo estimulante, motivador... Después de dejar el Barça necesitaba un tiempo de bajada, quería aprovechar para viajar, aunque con la pandemia no he podido. No tengo claro lo que voy a hacer".