Ex técnico de España: Messi no puede ser el mejor de la historia sin un Mundial

El ex técnico de la selección española y Real Madrid José Antonio Camacho señaló que el futbolista Lionel Messi "no puede ser el mejor" jugador de la historia debido a que para ello necesita lograr al menos un título mundial con Argentina.

"Es un muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. Sin un Mundial, Messi no puede ser el mejor", dijo en una entrevista a ABC de España.

Además, Camacho se refirió a Diego Armando Maradona, de quien sostuvo que "con el talento que tenía, si se hubiese tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía estaría activo y dando más de una tarde de gloria".

Camacho dirigió a la selección de España desde 1998 hasta el Mundial de Corea Japón 2002. También estuvo como DT en Real Madrid, Rayo Vallecano, Espanyol, Sevilla, Sporting de Lisboa, Osasuna y las selecciones de China y Gabón.