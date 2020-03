Gatti criticó nuevamente a Messi tras el clásico español: Parece un ex jugador de fútbol

El ex jugador argentino Hugo Orlando Gatti nuevamente criticó al astro trasandino Lionel Messi, esta vez luego del clásico español en donde Real Madrid superó por 2-0 a FC Barcelona.

El otrora portero participó en el programa "El Chiringuito de Jugones" de la televisión española, en donde aseguró que el partido "lo ganó bien el Madrid. El Barcelona estaba cagado en la cancha y el Madrid no".

"He jugado mil años al fútbol. Messi es el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que aparecer, no aparece en partidos grandes. A mí me duele decir esto, porque es argentino y lo quiero", señaló.

El "Loco" agregó después que a la "Pulga" "no lo puedes defender. Tú lo puedes defender futbolísticamente, pero cuando Messi parece un veterano, también dilo. Parece un ex jugador de fútbol últimamente, es una realidad".

"Lo que pasa es que, con todo lo que es Messi, le sobra. Encima acá se marca liviano. Pero hoy es un ex jugador de fútbol. Así y todo, hoy es el mejor jugador del mundo con Cristiano", apuntó.