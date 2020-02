Hugo Orlando Gatti volvió a disparar contra Messi: "No existe"

El ex jugador argentino criticó con fuerza al futbolista de FC Barcelona.

El ex arquero argentino Hugo Orlando Gatti disparó con dureza contra el atacante de FC Barcelona Lionel Messi, su compatriota, a quien le cuestionó su ausencia de éxitos con la Albiceleste.

"En Argentina, si no ganas no existes. Los argentinos, exteriorizamos algo que en el resto del mundo, no. Nunca se celebra ser segundo", declaró en "El Chiringuito", programa de la televisión española durante un debate en el que compararon a Messi con Diego Maradona.

El "Loco" agregó, en una acalorada discusión, que el "10" de Barcelona "al lado de jugadores que vi y con los que jugué, no existe", de acuerdo a la publicación del medio argentino Infobae.

Para el ex golero, "Pelé, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff y Ronaldinho, en su mejor momento", fueron más que el actual compañero de Arturo Vidal.