Influencer que se tatuó la palabra Messi en la cara expresó entre lágrimas su arrepentimiento

El influencer colombiano Mike Jambs aumentó su fama luego de la coronación de Argentina en el Mundial de Qatar, mostrando cómo se tatuó la cara con la palabra "Messi" en la frente, la de "Dios" en una mejilla y las tres estrellas que posee la "Albiceleste" al otro costado, algo de lo que se expresó arrepentido en las últimas horas.

"No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso", manifestó Jambs en su cuenta de Instagram.

"Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser, porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal", puntualizó entre lágrimas.

- El arrepentimiento de Mike Jambs por su tatuaje de Messi: