Jeque de la familia real qatarí dio por cerrado el fichaje de Messi en Paris Saint-Germain

El futuro de Lionel Messi en el fútbol europeo parece ir definiéndose, ya que este viernes fue el jeque Khalifa bin Hamad Al Thani, miembro de la familia real qatarí, el que dio por cerrado el fichaje del astro argentino en Paris Saint-Germain.

A través de sus redes sociales, el Emir publicó una imagen editada de la "Pulga" con la camiseta del elenco parisino, y la frase "las negociaciones están oficialmente cerradas. El anuncio se realizará pronto".

"La capital de la luz, ocho Champions League", agregó Al Thani en otra publicación, en la que aparece el ídolo de FC Barcelona junto a Sergio Ramos, otra de las flamantes incorporaciones del cuadro galo.

Además, la periodista argentina Veronica Brunati detalló a través de su cuenta de Twitter que Messi será presentado en PSG el próximo martes, en un mega evento que tendrá lugar en la Torre Eiffel.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII