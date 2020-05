Jerome Boateng se tomó "revancha" de Messi a cinco años de humillación en Champions

El defensor alemán Jerome Boateng se tomó una particular "revancha personal" a cinco años de la humillación que sufrió por parte de Lionel Messi, jugador de FC Barcelona, en un partido de Liga de Campeones.

En la ida de las semifinales de Champions del 2015, el trasandino eludió con un espectacular quiebre de cintura a su marcador, Boateng, quien quedó en el piso, para luego anotar el segundo gol del 3-0 definitivo con que ganaron los catalanes.

"Aquí tienen algo para reír en estos días difíciles. Conseguiré palomitas de maíz y miraré la final de la Copa del Mundo 2014 después", escribió el germano en Twitter, recordando uno de los mayores dolores de Messi con Argentina, donde Alemania salió victoriosa con Boateng entre los titulares.

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 ... and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr