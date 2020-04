Kaká: Jugué con Cristiano Ronaldo, pero Messi es un genio

El brasileño Kaká, quien tuvo destacados pasos por AC Milan y Real Madrid hizo un repaso de su carrera y aseguró que a pesar de que compartió equipo con el portugués Cristiano Ronaldo en el cuadro "merengue", considera que el argentino Lionel Messi es mejor jugador.

"Cristiano es una máquina. No es sólo la forma en la que es fuerte, potente y rápido, es fuerte mentalmente. Siempre quiere ganar, quiere jugar y ser el mejor. Para mí es lo más increíble que tiene. Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble, pero me quedo con Messi. Es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble", precisó en entrevista en el Instagram de FIFA que reproduce TyC Sports.

"En la historia del deporte están en el top 5 definitivamente. Somos muy afortunados de poder ver a ambos", añadió.

Por otra parte, el ex futbolista de 37 años confesó un grave accidente que sufrió cuando tenía 18 años.

"Tuve un accidente en una piscina, me golpeé la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. Fui al hospital y el médico me dijo ¿'te sientes bien?' y dije que sí. Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo, 'Ricardo tómalo con calma, no es un día para hacer esta pregunta, es un día para agradecer, porque en la mayoría de estos casos, las personas no vuelven a caminar", recordó.