Koeman y el rumor de Messi a PSG: No creo que decida dependiendo de un entrenador o un país

El técnico de FC Barcelona, Ronald Koeman, se refirió a la posibilidad de que el argentino Mauricio Pochettino se haga cargo de París Saint-Germain y ello sea una motivación para que Lionel Messi decida irse al elenco de la capital francesa.

"No sé ni puedo opinar porque en la prensa sale su nombre pero no sé si es verdad. Nos enfrentamos dentro de dos meses, no es para estar tranquilo o intranquilo ahora", dijo de cara al duelo de octavos de final de la Liga de Campeones.

Y sobre Messi, el holandés comentó que "no creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino".

"En su caso siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento en los partidos y ya veremos qué puede pasar", añadió el ex defensor..

En su entrevista con Jordi Évole, el rosarino aseguró que la llegada de Ronald Koeman al banco fue "un gran acierto" porque "está haciendo las cosas muy bien".

El técnico agradeció esas palabras: "Es un jugador muy importante y a cualquier persona le gusta que hablen bien de él mismo. Se lo agradezco. Yo sigo siendo el mismo. Intento sacar el equipo adelante, estamos haciendo cambios en un año de transición y él todavía es una pieza clave en el equipo", aseguró.