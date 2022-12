La habitación que Messi usó en Qatar se convertirá en un museo

La habitación donde durmió Lionel Messi en Qatar, durante el Mundial que conquistó la selección argentina, quedará inmortalizada en un museo que podrán visitar los fanáticos del astro trasandino.

Así lo anunció este martes la Universidad de Qatar, lugar donde concentró la Albiceleste durante el torneo, que consagró a Messi como campeón del mundo tras ganar la final ante Francia en Lusail.

Según informó la prensa trasandina, este lugar se preservará tal cual como lo utilizó Messi durante el transcurso del torneo, aunque aún faltan detalles por parte del recinto qatarí.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!



The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX