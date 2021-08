La reacción de Stephen Curry por fichaje de Messi: Veo que tiene buen gusto

El base estrella de Golden State Warrriors, Stephen Curry, reaccionó al fichaje de Lionel Messi en Paris Saint-Germain y resaltó que usará la camiseta número 30, la misma que viste el jugador de baloncesto en la NBA.

"Veo que Messi tiene buen gusto. Buena suerte en el PSG muchacho", publicó el jugador mejor pagado de la liga junto a dos fotos donde aparece él con la camiseta de PSG y Messi con la de los Warriors.

Mira acá el posteo de Curry

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb