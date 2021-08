Las 10 frases destacadas que dejó Lionel Messi en su despedida de FC Barcelona

El delantero argentino Lionel Messi tuvo este domingo una emotiva despedida de FC Barcelona, club en el que estuvo 21 años, y explicó su salida del elenco "culé".

Revisa las mejores frases que dejó el crack argentino:

Sus primeras palabras: "En estos últimos días estuve pensando, dándole vueltas a ver que podía decir y la verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado»

Explicación de su salida: "Estaba todo arreglado y a último momento no se pudo hacer por el tema de La Liga. No hay nada más que eso".

Su versión de los hechos: "Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club dice que fue por LaLiga. Aseguro que, por mi parte, hice todo lo posible. El año pasado no quería y lo dije. Este sí y no se pudo".

Sus sentimientos: "Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Tuve muchas derrotas, pero al final volvías a tener revancha. Pero esto no, esto ya no vuelve"

Su decisión en 2019: "El año pasado, con todo el lio del burofax, estaba convencido de salir, sabía lo que decir, pero este año no. Con la familia estábamos convencidos de continuar acá".

Estadía en el club: "Llegué con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar mas orgulloso de lo que hice y vivir en esta ciudad, y estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa".

Interés de PSG: "Es una posibilidad. A esta altura no tengo nada arreglado con nadie. Tuvo muchos llamados, varios clubes que se interesaron"

Foto con jugadores de PSG: "Se habló un montón de la foto con los jugadores de PSG en Ibiza y fue solamente una casualidad"

Sus próximos desafíos: "Hasta el último año de mi carrera quiero seguir compitiendo y luchando por títulos"

Mensaje a los hinchas: "Extrañé mucho a los hinchas durante la pandemia, quería escuchar una última ovación con mi nombre. Si lo hubiera imaginado sería con el estadio lleno y pudiéndome despedir bien, pero se dio así y quiero agradecer todo el cariño de estos años".