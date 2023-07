Lionel Messi causó furor en centro de Miami en paseo con su familia

El astro argentino Lionel Messi causó furor en el centro de Miami en un paseo familiar, luego de cumplir totalmente las expectativas de los hinchas de su club Inter en los dos primeros partidos, con tres goles en total.

El hecho se produjo tras salir de una tienda de ropa, de una marca que lo auspicia, siendo abordado con gran euforia por decensas de fanáticos, que no lo dejaban avanzar, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Revisa el momento:

The scenes when MESSI left the Adidas store in Miami 😲😲 Huge



Asisat Oshoala | "The Cavemen" | "Juju punter" | Snake | "I Told Them" | Chicken Republicpic.twitter.com/78za3UvO9P