Lionel Messi: Después de la final de la Copa América en Chile nos trataron de fracasados

El astro de FC Barcelona, Lionel Messi, se refirió este viernes a las consecuencias que tuvo la derrota en la final de la Copa América 2015 ante la Roja en el Estadio Nacional para la selección argentina.

En conversación con Fox Sports, la "Pulga" dijo que "después de la final de Chile nos cayeron de todos lados, nos empezaron a tratar de fracasados, que nada servía si no ganábamos una copa y a partir de ahi fue una tras otra, fue un poco insoportable".

A su vez, el delantero de los catalanes dijo que "yo quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección argentina, y si no, haberlo intentado todas las veces posibles".

"No quiero quedarme con la sensación de que no se me dio por la gente que no quería que estuviera o por comentarios negativos", agregó.

Sobre como llega la "albiceleste" al certamen continental de este año en comparación a Rusia 2018, Messi dijo que "en el Mundial llegamos complicados por como se dio la clasificación y la realidad es que no eramos candidatos. Hoy estaos en una situacion totalmente diferente, hay una camada nueva de chicos".