Lionel Messi generó polémica por viaje turístico a Arabia Saudita tras la derrota de PSG

El reconocido futbolista Lionel Messi dio de que hablar en los medios deportivos internacionales, luego de viajar a Arabia Saudita inmediatamente después de la derrota de París Saint-Germain ante Lorient, faltando a una práctica del equipo.

Según lo detallado por el diario L'Equipe, el entrenador Christophe Galtier daría dos días de descanso inmediato al plantel en caso de ganar el fin de semana. Como esto no sucedió, estaba programado un entrenamiento para este lunes, dejando el martes como jornada ilibre.

Sin emabrgo, Messi no se presentó ya que debió trasladarse a Riad, capital saudí, por un compromiso con el ministerio de Turismo del país árabe, viaje que ya había cancelado en dos coasiones anteriores y que se tornó impostergable.

De acuerdo con el referido medio, el rosarino tenía permiso del club para la actividad pactada con antelación, pero "no contó con el acuerdo ni de Galtier ni de Luis Campos (director deportivo) tras la modificación del calendario de entrenamientos".

Además, se informó que "algunos jugadores estaban sorprendidos por el movimiento", sumándose a que "a la plantilla parisina ya no les había gustado el hecho de acudir a un partido amistoso" contra un combinado entre Al Hilal y Al Nassr el pasado mes de enero.

Lo concreto es que Messi fue recibido por el ministro de Turismo Ahmed Al Khataeeb, quien dedicó unos agradecimientos por el fugaz paso del "10" en el país antes de retornar a Francia.

I am happy to welcome Saudi Tourism Ambassador Lionel #Messi and his family on his second vacation in Saudi. We are happy to share our authentic Saudi welcome with you all #WelcomeMessi

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08