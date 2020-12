Lionel Messi: La muerte de Maradona fue una locura, es increíble que Diego no esté más

El astro argentino Lionel Messi se refirió a la muerte, hace poco más de un mes, de Diego Maradona, asegurando que lo tomó por sorpresa y que aún le cuesta entender que el máximo ídolo del fútbol trasandino ya no esté más.

"Estaba aquí en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele y empecé a ver cosas y me enteré de todo", arrancó diciendo al respecto en entrevista con La Sexta.

"Una locura, no lo podía creer. Si todos sabíamos que no estaba bien nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó, nadie lo esperaba y nadie se puede creer que Maradona haya muerto y que Diego no esté más y que haya pasado de verdad. Fue algo terrible y una locura", agregó.

En esa línea, aseguró que no se ha puesto a imaginar si su funeral será tan masivo como el del "pelusa". "La verdad que no me lo imagino ni quiero pensarlo. Era normal por lo que fue Diego, por lo que hizo por Argentina y lo que siente el argentino por él. Era de esperar la locura al despedirlo porque se merecía todo Diego", expresó.

"A veces pienso, no en la muerte, sino en qué pasará cuando ya no esté. Cómo seguirá, qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia... pero no mucho, intento que sea pocas veces", agregó.

En cuanto al homenaje que le brindó jugando por FC Barcelona contó que la camiseta se la obsequió "la gente de Newell's, en su momento me la regalaron y la tenía ahí guardada y me pareció que era el momento de hacerlo así".

Finalmente, habló del desaire de la fubolista Paula Dapena para mostrarse contraria a los homenajes a Maradona. "Cada uno es libre de opinar y hacer lo que quiera, seguramente no todo el mundo le guste o le haya gustado Maradona, seguramente a nivel deportivo y lo que hizo en el fútbol a todo el mundo y después su manera de vivir o hacer las cosas a unos le gustará y a otros no, y cada uno es libre de actuar como uno quiere", cerró.