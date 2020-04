Lionel Messi lideró encuesta para elegir al mejor futbolista de los últimos 25 años

El futbolista argentino Lionel Messi se quedó con los máximos honores en la votación realizada por la prestigiosa revista británica Four Four Two para elegir al mejor jugador de los últimos 25 años.

El delantero de FC Barcelona superó en la encuesta al portugués Cristiano Ronaldo en una lucha disputa.

Tercero quedó el ex mediocampista francés Zinedine Zidane.

Más atrás quedaron otros dos brasileños: Ronaldo y Ronaldinho.