Lionel Messi: No sé el club, pero yo hice todo lo posible por quedarme

La estrella del fútbol mundial Lionel Messi se despidió de FC Barcelona con una sentida conferencia de prensa en el Estadio Camp Nou, en la que rompió en llanto, y dejó en claro que hizo "todo lo posible" por continuar, aunque no aseguró lo mismo del club.

Consultado por si los catalanes hicieron todos los esfuerzos por retenerlo, la "pulga" dijo: "No sé. Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club dice que fue por LaLiga (problemas económicos). Aseguro que, por mi parte, hice todo lo posible. El año pasado no quería y lo dije. Este sí y no se pudo".

" (El presidente, Joan) Laporta dijo que no se pudo por un tema de Liga. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí. Hice todo lo posible para quedarme, era lo que quería. El año pasado no y también lo dije. Este año he hecho todo lo posible para quedarme y no se pudo", insistió el astro.

También, aclaró algunos rumores: "Yo había bajado el 50 por ciento de mi ficha (de sueldo) y después no me pidieron nada más. Escuché por ahí que me habían pedido un 30 por ciento más y es mentira".

Por otra parte, expresó sus sentimientos en la despedida: "Siento mucha tristeza de irme de este club, el que amo. No lo esperaba. Nunca mentí, siempre fui de frente y diciendo la verdad. El año pasado quería irme, pero ahora no".

"Aún no caigo en la realidad de que me voy, pero hay que aceptarlo", cerró el argentino, que deja el club siendo el goleador histórico, con 672 anotaciones, y con cuatro Champions League en su palmarés.

La razón de su despedida es la crisis financiera de los "culé", que no pueden cubrir el sueldo de Messi sin infringir el Fair Play Financiero, luego de tener un desacuerdo con La Liga en unas ganancias por los derechos de televisión.