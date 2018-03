Lionel Messi: Parece que haber llegado a tres finales no sirve de nada

El argentino Lionel Messi se sinceró en una entrevista con América TV en la cual deslizó la idea de dejar la selección albiceleste en el caso de no conseguir buenos resultados en el Mundial de Rusia 2018.

Tras contar que lloró varias veces luego de perder la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y de las Copa América del 2015 y 2016, con Chile, reveló que en el camarín trasandino evalúan salir del equipo, porque la gente los hace pensar eso.

"Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no?, parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada", replicó el futbolista de FC Barcelona, quien pese a estos dichos cree que pueden levantar el título en Europa.

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros, que mi deseo es el deseo de todos ustedes, de que podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país", manifestó.

"De la manera que se vivió ese Mundial, la cercanía, poder estar presente en casi todos los partidos de la selección y que el resultado sea parecido pero esta vez levantando la copa, que es el sueño de todos", sostuvo Messi, quien aterrizó sus ideas.

"No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre. Puedes llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio... Pero que vamos con muchas ilusiones, muchas ganas de poder conseguir y llevar la Copa para Argentina. Dios quiera que nos ayude y así sea...", apuntó.

Revisa la entrevista con Messi:

"Intento de dejarlo al margen todo eso, es complicado porque es un mundial y la cabeza ya sabe que está ahí, que cada vez falta menos, que pasa muy rápido pero también tengo la suerte de estar jugando cosas muy importantes acá que me hacen centrarme en eso y no mirar más allá (...). Pero ya te digo, intentando de vivir el día a día y no quemar etapas hasta junio", finalizó.