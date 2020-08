Lionel Messi se compró una cama con nanopartículas que "matan" al coronavirus

La prensa española aseguró que el astro argentino de FC Barcelona, Lionel Messi, se compró una cama que "mata" el coronavirus.

Sitios como Marca afirman que la "Pulga" desembolsó mil euros (casi un millón de pesos) en un colchón de última tecnlogía de la marca Tec Moon, que según su descricpión neutraliza el Covid-19 en un 99,84%.

El citado medio señala que la cama funciona contra el virus mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido que consigue eliminar al virus en un máximo de cuatro horas.

Otros futbolistas como el delantero de Manchester City Sergio Agüero y el volante de Atlético de Madrid Saúl son habituales compradores de dicha marca.

El mediocampista de los "colchoneros" afirmó hace un tiempo que "cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora".