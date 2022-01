Lionel Messi viajó a Barcelona para celebrar el cumpleaños de Xavi Hernández

El delantero de París Saint-Germain (PSG) Lionel Messi viajó a Barcelona, aprovechando la fecha FIFA, para compartir con sus ex compañeros y ser parte de la celebración del celebrando el cumpleaños 42 de Xavi Hernández.

Sergio Busquets y Jordi Alba fueron algunos de los futbolsitas catalantes que estuvieron en el festejo del entrenador, el que compartió muchos años con Messi, en la tienda blaugrana.

Lionel Messi no formará parte del duelo que Argentina jugará ante Chile el próximo jueves en Calama por la fecha 15 de las Clasificatorias a Qatar 2022.

Messi in the streets of Barcelona tonight 👀



(via @BlazquezFont)pic.twitter.com/Feqp7dfp4I