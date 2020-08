Martín Liberman se fue a la carga contra Messi: "Reinventó un club chiquitito"

El periodista trasandino Martín Liberman, usó su espacio editorial en el programa "La Oral Deportiva" de Radio Rivadavia para destrozar al futbolista Lionel Messi, luego de la decisión de salir de FC Barcelona.

"¿Cómo no voy a entender que los que son de Barcelona amen a Messi, si Messi reinventó un club 'chiquitito'?", cuestionó el profesional, quien sostuvo que la ciudad en que está el club catalán es "una gran ciudad", pero el equipo, "que había tenido grandísimos jugadores como Maradona, por ejemplo, era un equipo chiquito de Europa, que no ganaba nunca. Tenía una sola Champions hasta que llegó Messi".

"Barcelona está donde está y es lo que es por Messi. Hay un antes y después de Messi, de dios Leo, para Barcelona. Aquel que es catalán e hincha de Barcelona, claro que lo tiene que amar. Es su máximo ídolo y lo será en la historia, porque no habrá otro igual", declaró.

Para fundamentar sus palabras, Liberman habló sobre el desempeño del jugador en la selección argentina, donde "cuando lo veo son niveles chatos de un jugador bueno, que tiene claramente algunos destellos que lo hacen diferente a los demás, pero que nunca ha logrado destacarse".

"En la selección argentina, fue más grande Caniggia que Messi. Ni hablar que Maradona fue más grande que Messi. Ruggeri, Goycochea, Kempes, Passarella, Fillol, Batistuta, Simeone, Redondo, son más grandes que Messi", manifestó.

"Creo que Cristiano Ronaldo es tan bueno como Messi, ¿eso me hace un vendepatria?", lanzó.

"Ustedes le tienen envidia porque el otro es lindo, mide 1,88, tiene los abdominales marcados, tiene mil palos en el banco... Le tienen envidia. No le tengan envidia, ¡disfrútenlo! A Messi también hay que disfrutarlo. Ahora, uno cuando va a la selección de Portugal, se pone el equipo al hombro, el otro cuando va a la selección argentina no ha logrado ponerse el equipo al hombro... ¿Esto me transforma en un vende patria?", insistió.

"Messi no es sólo Barcelona. Messi también son 15 años de selección argentina, y en esos 15 años considero que es menos que Bertoni, que hizo un gol en la final de la Copa del Mundo. Menos que Burruchaga, que hizo el gol para ganarle a Alemania", continuó.