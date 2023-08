Martino: "Messi quiere jugar siempre y a veces hay que convencerlo para que pare"

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, entrenador de Inter Miami, dejó en el aire este viernes la participación de Lionel Messi este sábado en el partido contra New York Red Bulls, que puede marcar el debut del astro argentino en la MLS, y consideró que "a veces hay que convencerlo para que pare" ante el alto número de partidos consecutivos que jugó en las últimas semanas en la Leagues Cup y en la Copa US Open.

"Entiendo las expectativas que tenga todo el mundo por verlo. Es innegable, pero no puedo actuar en función de eso, porque si no, correría el riesgo de hacer las cosas mal", dijo Martino en la rueda de prensa previa a la visita de Inter Miami a New York RB.

"Hay una cuestión, él quiere jugar siempre y todos los partidos, y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si tiene que jugar o no", agregó el preparador argentino.

Después de que Messi anotara 10 goles en sus primeros ocho partidos con Inter Miami, ganara la Leagues Cup y se clasificara a la final de la Copa US Open, hay enorme expectación para el posible del argentino en la MLS y las entradas para el duelo de este sábado tienen un precio medio de 500 dólares.

"Los futbolistas llegan muy cansados, en Cincinnati (en la semifinal copera ganada en los penales) es el primer partido que yo observo que un equipo está cansado, no solamente por el final, sino también en el inicio, lo vi por la circulación del balón. Eso te va dando un motivo para estar atento. Pero jugamos tantos partidos porque fuimos capaces de llegar a la final. Eso a la hora de reanudar la liga es algo que pesa", reconoció Martino.

Al margen de los eventuales días de descanso de Messi por gestión de energías, Martino destacó que su club debe prepararse para cuando el argentino se vaya para disputar los compromisos de su selección.

"En algún momento esto va a suceder, también cuando vaya a jugar los compromisos de la selección. Tenemos que buscar a un equipo que pueda seguir adelante incluso ante la baja importantísima de Lionel. Esto por lo menos tres veces durante este año va a suceder. De alguna manera tendremos que ir previendo la situación", afirmó.

Inter Miami, colista en el Este con sólo 18 puntos en 22 partidos, encara la MLS con el objetivo de remontar y acceder a la postemporada.

"Ahora podemos empezar a pensar y conversar de lo que representan las chances que tenemos, debemos competir para intentar tomarlas y ver si nos podemos meter al final de la temporada regular entre los últimos clasificados", dijo Martino.