"¿Me vas a marcar todo el partido?": Futbolista hondureño reveló sabroso diálogo con Messi

Héctor Castellanos, volante de la selección hondureña, reveló un sabroso diálogo con el capitán de Argentina, Lionel Messi, mientras lo marcaba en el partido que terminó 3-0 para los trasandinos.

Castellanos dijo tras el compromiso: "Me dijo: '¿De verdad me vas a seguir todo el partido? Yo le contesté 'la verdad es que sí, crack'. Después me llevé la camiseta. Soy una persona bendecida, fue un orgullo para mí marcar al mejor del mundo".

Messi marcó dos goles y participó en la jugada del tanto restante de Lautaro Martínez con un pase magistral para Alejandro "Papu" Gómez.

