Messi dio dos asistencias a Campana y forzó el alargue de Inter Miami y Cincinnati en la US Cup

Lionel Messi mostró su talento como "10" y con dos asistencias a Leonardo Campana forzó el alargue entre Inter Miami y Cincinnati en la semifinal de la US Cup.

En el segundo tiempo, cuando Inter caía por 2-0, Messi levantó un centro con un tiro libre y Campana descontó con un cabezazo en la boca del arco (67').

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs