Messi: La deuda es con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada

El argentino Lionel Messi volvió a señalar que el Mundial de Rusia puede ser su última oportunidad para conseguir el título planetario, algo que se lo debe a sí mismo y no a los hinchas de la Albiceleste.

"La deuda la tenemos son nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Dimos el máximo siempre. Jugamos tres finales, no se dio porque no se dio, porque Dios no quiso. Queremos poder conseguirlo. Es una decisión para nosotros mismos", dijo en una entrevista a Fox Sports.

El trasandino además confesó que le dio "vergüenza" anunciar su regreso al equipo tras renunciar a él una vez perdida la Copa América Bicentenario ante Chile y comentó que Rusia 2018 "siempre lo tuvimos como última oportunidad, ahora más que nunca".

"Después de esto se va una generación importante, van a cambiar muchos jugadores (...) No hay otro más, hay que pensar en éste, va a ser o puede ser el último. Hay que tomarlo de esa manera e intentar aprovechar la chance", completó.

En relación a los favoritos para la Copa del Mundo apostó por España, Brasil, Alemania y Francia y comentó que si en Brasil 2014 "hubiésemos sido campeones del mundo, habría cambiado todo para todos. Fuimos merecedores de conseguirlo, tranquilamente podríamos haber ganado nosotros".

"Cerrar todo con un Mundial sería extraordinario. Si tiene que ser, va a ser. La gente tiene muchas ganas de que yo tenga un Mundial, de que Argentina sea campeón del mundo y en cualquier parte la gente me lo hace saber. Estamos muy ilusionados", terminó.