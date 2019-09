Messi se mostró "encantado" de aceptar la invitación a cenar de Cristiano Ronaldo

En la pasada gala de la UEFA, Cristiano Ronaldo confesó que aunque no son amigos con Lionel Messi, feliz de la vida lo invita a cenar para conversar de la rivalidad que han mantenido en la hegemonía del fútbol mundial.

Y este miércoles llegó la respuesta del rosarino, quien en una entrevista con el diario Sport se mostró encantado de aceptar la invitación del luso.

"No tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario y siempre que nos vimos fue en galas o en premios, pero no tengo problemas", indicó el argentino sobre su relación con el jugador luso de Juventus.

"Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá comida porque no sé si nos cruzaremos, ya que cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos, pero si se tiene que dar, no hay problema", expresó Messi.