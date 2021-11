Messi tras empate con Brasil: Estoy bien, sino no hubiese jugado. En lo físico obviamente que no

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, explicó el esfuerzo físico que hizo para jugar ante Brasil, en el empate 0-0 de este martes en San Juan, que a la postre le dio a su selección la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Messi dijo tras el partido que "el esfuerzo que hice es lo de menos, la realidad es que sí, llegué con lo justo más que nada en el ritmo. Hace mucho que no juego y fue un partido de mucha intensidad. Yo estoy bien, sino no hubiese jugado. En lo físico obviamente que no".

"Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido de tanto ritmo como este, pero por suerte estoy bien, sé que de a poquito voy a agarrar ritmo y terminar bien el año", añadió el futbolista de París Saint-Germain.

"Siempre es duro jugar contra Brasil. Fue un partido trabado, de mucho roce y se hacía difícil jugar. Sabíamos que iba a ser de esta manera. No se pudo ganar, pero lo importante es que seguimos bien, creciendo. Estamos bien", cerró.

Los trasandinos visitarán a Chile en la próxima fecha, el próximo 27 de enero.