Mourinho: Messi sólo podría ir a un equipo que no respete el fair play financiero y no es el nuestro

El técnico de Tottenham Hotspurs, José Mourinho, aprovechó el caso de Lionel Messi para lanzarle un dardo a Manchester City y aseguró que el rosarino solo podría ir a un equipo que no respete el fair play financiero.

"Nosotros, en Tottenham, respetamos el fair play financiero. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, seguro", dijo el portugués en diálogo con JOE.

"Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición", añadió el entrenador.