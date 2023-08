¡No para! Messi anotó un golazo para Inter Miami ante Dallas tras pase de Jordi Alba

El argentino Lionel Messi continuó con su ruta goleadora desde el estreno con Inter Miami y anotó por cuarto duelo seguido en la Leagues Cup, colocando el 0-1 parcial ante FC Dallas por octavos de final.

Su asistidor fue un amigo exFC Barcelona: Jordi Alba desbordó por izquierda y mandó un centro rasante.

La "Pulga" remató de primera en la medialuna del área y colocó el balón pegado al primer palo de Maarten Paes.

Mira el nuevo gol de Messi en norteamérica:

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g