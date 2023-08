¡Notable! Messi salvó a Inter Miami con un perfecto tiro libre para empatar ante Dallas

La estrella Lionel Messi anotó su segundo gol personal ante FC Dallas por octavos de final de la Leagues Cup y salvó a Inter Miami con el 4-4 en los minutos finales, forzando la tanda de penales.

Al minuto 85 los "Cowboys" cometieron una falta al borde del área y la "Pulga" puso el balón directo al ángulo con un servicio impecable de tiro libre.

Mira el golazo de Messi:

HE DID IT AGAIN. 🤯



LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH