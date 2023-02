Padre de Lionel Messi: No creo que él vuelva a jugar en FC Barcelona

Jorge Messi, padre de Lionel, estuvo en el aeropuerto de Barcelona para abandonar la ciudad y fue interceptado por el medio SPORT, que le consultó sobre una posible vuelta del campeón del mundo a FC Barcelona, quien sostuvo: "No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça".

El agente del argentino fue tajante al referirse sobre un posible contacto con el presidente del club catalán. "No se dan las condiciones. No hemos hablado con (Joan) Laporta y no hay ninguna oferta", sentenció.

El reciente campeón del mundo aún no renueva su vínculo con el cuadro francés Paris Saint Germain, por lo que, sumado a la visita de Jorge Messi a la ciudad de Barcelona, se levantó una ola de dudas sobre el futuro del ariete argentino.

Según medios españoles, los probables destinos de Lionel, son la renovación con el cuadro parisino o una eventual llegada a la MLS de Estados Unidos, aunque no descartan la vuelta al cuadro azulgrana.