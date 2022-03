Presidente de Barcelona: "No me arrepiento de la decisión tomada con Messi"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que no se arrepiente de no haber renovado el contrato de Lionel Messi, un decisión que, según él, se vio obligado a tomar por "la situación heredada" de la junta directiva anterior.



"Puse la institución por encima de todo. La institución está por encima incluso de entrenadores y del mejor jugador de la historia del fútbol", afirmó en una entrevista a Barça TV, donde hizo balance del primer año de su segunda etapa como máximo mandatario de la entidad azulgrana.



"La de Messi fue la decisión más triste y dolorosa de todas, si hago balance. No la quería tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido", zanjó Laporta.