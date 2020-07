Presidente de FC Barcelona: ¿El futuro de Messi? No me preocupa, él quiere retirarse aquí

El presidente de FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, comentó este martes que no le "preocupaba nada" el futuro de Lionel Messi, porque el argentino "siempre ha dicho que quiere retirarse aquí y estoy convencido de que así será".

Así lo comentó el dirigente en sendas entrevistas en RAC1 y Catalunya Ràdio, en las que repasó la actualidad en clave azulgrana a partir de la publicación de un informe de auditoría sobre el 'Barçagate', que se refiere al caso en el que una empresa contratada por el club habría llevado presuntamente a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva del Barça.

"No me preocupa nada el futuro de Messi (acaba contrato en 2021). Leo siempre ha dicho que se quiere retirar aquí y estoy convencido de que así será. Es evidente de que tenemos la obligación de renovarlo. Es el mejor jugador de la historia y lo veo con voluntad de seguir", comentó el directivo.

Bartomeu se refirió también a la posibilidad de fichar a Lautaro Martínez y al brasileño Neymar.

"Eso ya lo veremos. Me hace ilusión tener a los mejores jugadores del mundo en el Barça. Alguna cosa tendremos que hacer para reforzarnos... Siempre que haya intercambios. Es muy difícil poner dinero sobre la mesa", dijo sobre el argentino.

"El fichaje de Neymar es poco probable porque la situación económica de todos los grandes clubes es complicada y difícil. Todos estamos estudiando, mirando cómo reestructura el club los nuevos ingresos", expresó.

Además, tuvo palabras para el VAR, luego de las polémicas generadas en la Liga española.

"Estoy muy a favor del VAR y el club también. Creo que el resultado siempre será más justo, pero me parece que la aplicación del VAR no es lo suficiente ecuánime y aun menos desde el retorno a La Liga después del COVID. En las últimas jornadas ha perjudicado a unos equipos y ha beneficiado a otro. Me encanta el VAR y la tecnología para ayudar a los árbitros, pero se tiene que mejorar", comentó.