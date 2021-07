PSG renunció a la lucha por contar con Lionel Messi

El club francés París Saint-Germain decidió rendirse en su intención por contar con el argentino Lionel Messi luego de conocer las intenciones del rosarino en cuanto a su futuro.

De acuerdo a lo publicado este martes por Le Parisie, el club ha estado tanteando al jugador durante varias semanas para ver la predisposición de este pero, tras conocer sus circunstancias, desistió de la idea de ficharlo en el presente mercado.

Con el retiro de PSG, los seguidores de FC Barcelona respiran algo más tranquilos mientras están a la espera de que el club pueda anunciar el acuerdo de renovación dado que al día de hoy, Messi es agente libre, ya que terminó su contrato como azulgrana el pasado 30 de junio.

Ahora falta por definir el futuro del argentino. Los graves problemas económicos de la entidad, sobre todo con el límite salarial, marcan cualquier negociación y la del atacante no es una excepción. No obstante, Laporta no se cansa de repetir que todo va por buen camino. "Progresa adecuadamente", dijo ayer lunes.