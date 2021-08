Revelan atrevida teoría sobre por qué Antonela Rocuzzo no sigue en redes a Wanda Nara

La actriz y vedette argentina Florencia de la Ve lanzó una atrevida teoría en relación al supuesto motivo por el cual la esposa de Lionel Messi, Antonela Rocuzzo, no sigue en sus redes sociales a la de Mauro Icardi, Wanda Nara, pese a que los jugadores son compañeros en París Saint-Germain.

"Me parece que son interesantes estas dos mujeres poderosas del fútbol que van a ocupar un lugar importante. ¿Son amigas o no son amigas? ¡Jamás van a ser amigas!", dijo en el programa "A la Tarde" de la TV argentina.

"Icardi le dio la bienvenida a Messi y Wanda no le dio la bienvenida, pero empezó a seguir a Antonela aunque ella no. Esto pasó exactamente hoy -ayer, miércoles-", agregó en declaraciones que fueron reproducidas por el medio Ciudad Magazine.

"¿Por qué Antonela no sigue a Wanda? Acá hay algo interesante. No la sigue porque la mujer de Messi es íntima amiga de Evangelina Anderson, que a su vez es enemiga de por vida de Wanda. Pero esto no es de ahora sino que viene de hace muchísimos años", completó De la Ve.