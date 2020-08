Rummenigge descartó a Messi para Bayern: No es parte de nuestra filosofía

El CEO de Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, descartó que el reciente campeón de la Liga de Campeones haya pensado en contratar a Lionel Messi dado que no es parte de la filosofía del club hacer un estratosférico gasto que implica la llegada del rosarino.

"No podemos pagar a un jugador de ese calibre. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del Barcelona me entristece un poco", dijo el ex delantero en unas declaraciones concedidas a Tuttosport.

"Leo ha escrito la historia de ese club y en mi opinión debería terminar su carrera con la camiseta azulgrana. Hay aspectos internos y privados que no conozco y es por eso que no interferiré", añadió el otrora goleador de la selección alemana.