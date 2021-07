Samuel Eto'o: Yo no jugué con Messi, él jugó conmigo

El ex delantero camerunés Samuel Eto'o lanzó una polémica frase en relación al tiempo en que compartió con Lionel Messi, como una manera de "corregir" a un periodista que le hizo una pregunta al respecto.

"No, no. Messi jugó conmigo, yo no jugué con Messi", dijo a modo de réplica durante un diálogo con la cadena ESPN.

"En mi época, Messi jugaba conmigo, es diferente. Totalmente diferente", agregó Eto'o.