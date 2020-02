Scaloni: Messi juega con la misma responsabilidad en Barcelona y Argentina

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró este jueves en San Mamés, estadio sede de la próxima Eurocopa 2020, que Lionel Messi "juega con la misma responsabilidad en Barcelona y en Argentina".

"No veo que juegue menor en un lado que en otro, porque su responsabilidad es la misma en Barcelona que con Argentina. Aunque la gente piense que no ha hecho un buen partido, es el mejor de la cancha", dijo Scaloni sobre la estrella de Rosario, quien, "aún cuando no hace goles o parece no aparecer, es el mejor de la cancha".

Es más, el técnico de la Albiceleste destacó la capacidad defensiva de Messi "en la primera línea de presión", sobre todo "cuando huele sangre y cuando ve el gol". "En la primera presión es, si no el mejor, de los mejores del mundo porque la hace rapidísima", aseguró.

Scaloni alertó de la "presión" que le supondrá a su selección jugar la próxima Copa América, que organizarán Argentina y Colombia, en casa y quiso situar el valor que le da ahora en el contexto sudamericano y mundial.