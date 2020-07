¿Se va de Barcelona? En Italia aseguran que el papá de Messi comprará una casa en Milán

Las especulaciones sobre la salida de Lionel Messi de FC Barcelona comenzaron a tomar más fuerza que nunca, pues en Italia aseguran que su papá comprará una casa en Milán, ciudad que alberga a dos de los equipos más importantes de Italia: Inter y AC Milan.

Según Radio Rai, el también representante del jugador está a punto de concretar la compra de un inmueble en la "capital de la moda", un detalle no menor, pensando en que Inter, equipo que tiene en sus filas a Alexis Sánchez, quiere terminar con la hegemonía de Juventus, club que tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo.

Además, en Italia señalan que Messi tiene una gran relación con Javier Zanetti, vicepresidente de Inter de Milán.

Massimo Moratti, en tanto, también afirmó en su momento que "no es un sueño prohibido (firmar a Messi), en absoluto. Tal vez no lo fue antes de esta desgracia (la pandemia) y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. No se si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada".

En Inter esperan igualar el sueldo que Messi tiene hoy en Barcelona, además de garantizarle "escapar" de los conflictos que ha tenido Barcelona en el último tiempo.