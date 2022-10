Vicepresidente de FC Barcelona a Messi: Lo recibimos encantados y no habría problemas en lo financiero

El vicepresidente económico de FC Barcelona, Eduard Romeu, afirmó en una entrevista que la entidad catalana volvería "encantada" a recibir al delantero argentino Lionel Messi "para que pueda despedirse de la afición que lo vio triunfar".

En diálogo con Infobae el dirigente explicó además que "en principio, no habría problemas en lo financiero porque vendría gratis y quedaría el tema de su salario".

"Si viene, sería gratis, además, porque sería en condición de libre, una vez que finalice su contrato con el PSG. Así que no veo mayores dificultades aunque, claro, no tengo contemplado el presupuesto de temporadas siguientes en este momento. De todos modos, Messi es un activo del club. No lo pudimos mantener en aquel momento y eso le generó un daño al club, pero ahora, con otra visibilidad y por supuesto, con la voluntad del jugador y si nuestro entrenador así lo quisiera, nosotros lo recibiríamos con los brazos abiertos", expresó el dirigente.

"No me corresponde a mí porque no tengo interrelación con los jugadores y el plantel, pero desde el punto de vista de la masa salarial, que fue uno de nuestros problemas porque hay un límite de gastos, arrastramos problemas de la temporada anterior, pero el asunto va a ir disminuyendo con el paso de los años y creo que se trata de una negociación realizable", añadió en función de su cargo.