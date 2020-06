Luis Jiménez contó que armará dupla técnica con Carlos Villanueva cuando ambos se retiren

El volante nacional Luis Jiménez contó que armará una dupla técnica con Carlos Villanueva, cuando ambos jugadores terminen sus carreras, luego de que desarrollaran una amistad jugando en Emiratos Árabes Unidos, siendo compañeros en Al-Ittihad.

Jiménez dijo en conversación con el canal de YouTube Lado B del periodista Leonardo Burgueño que "es seguro que vamos a trabajar juntos, tenemos una visión similar del fútbol, nos gusta el juego de posesión y buen trato del balón. Tenemos que ver quién se nos va a sumar".

Además, el "Mago" analizó los mejores momentos de su carrera, uno de ellos en Inter de Milán, entre 2008 y 2010, donde fue dirigido por José Mourinho: "A mí me encantó, la experiencia que tuve con él. Fue positiva, ya sea por lo futbolístico y por lo extrafutbolístico. Es una persona muy positiva, no pone pared entre jugadores y técnico, no deja nada al azar, me gusta su forma de proteger al equipo, que las balas le lleguen a él no le interesa. Los rivales lo odian, pero los hinchas de su equipo lo aman".

"Me fui porque quería jugar, en el segundo año tuve una lesión muy grave, me desgarré el cuádriceps izquierdo, la lesión más grave de mi carrera, estuve seis meses parado, después volvía y me lesionaba porque estaba descompensado. Como iba mi carrera quería seguir creciendo y jugando, Inter era muy competitivo y tomé la decisión de salir. Justo ese año ganó el triplete, son esas decisiones que uno se plantea, pude haber estado ahí, pero son cosas que pasan", añadió.

Sobre su regreso a Palestino, tras un "buen paso" por Emiratos Árabes y Qatar, sostuvo que "quedé contento con ganar la Copa Chile y la buena actuación que tuvimos en la Copa Libertadores".

De igual forma agregó que "este año quedé con gusto amargo por la participación internacional, además sentí que podíamos pelear el campeonato local, pero se fueron y llegaron muchos jugadores. Es difícil mantener la forma de juego".

Finalmente valoró el esfuerzo institucional que ha realizado el club "árabe" en el Estadio de La Cisterna: "Cuando recién volví me sorprendí porque no hubo mucho cambio en 17 años. Pero, ahora vi un esfuerzo, lo que se ha hecho poniendo butacas y haciendo arreglos ha sido un esfuerzo importante", cerró.